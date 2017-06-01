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    01-06-2017

						
Kadıköy Kitap Günleri 3-11 Haziran’da Haydarpaşa Garı’nda!

						

							
							

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Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri bu yıl dokuzuncu kez okurlarla kitapları bir araya getiriyor. Bu yıl 3-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kitap Günleri’nin evsahibi yine tarihi Haydarpaşa Garı olacak. Kitap Günleri’nin bu yılki onur konuğu ise Parasız Yatılı, 47’liler, Gül Mevsimidir gibi kitaplarıyla tanıdığımız, usta yazar Füruzan.
 
 
 
İmza günleri ve söyleşilerin yanı sıra kısa film gösterimlerinin de yapılacağı Kitap Günleri'ne bu yıl 180 yayınevi katılıyor. Özellikle çocuk ziyaretçiler için atölye çalışmalarının düzenleneceği de açıklandı.
 
Ayrıntılı bilgi için: kitapgunleri.org
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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