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    07-06-2018

						
Kadıköy Sahaf Günleri bu cumartesi başlıyor!

						

							
							

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Kadıköy 1. Sahaf Günleri 9 Haziran günü 14.00’da Kadıköy'deki "Sanatçılar Sokağı"nda kapılarını açıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliği ile gerçekleşen Kadıköy Sahaf Günleri 17 Haziran’a kadar Kadıköy Bahariye’de, "Sanatçılar Sokağı" olarak da bilinen Ali Suavi Sokak’ta ziyaret edilebilecek.   

İstanbul’un farklı semtlerinden 42 sahafın katılacağı Kadıköy Sahaf Günleri 9 gün boyunca 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak. Sahaf günlerinde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmua; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak.
 
 
 
Söyleşi ve sergiler

Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak. ‘Osmanlı’dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve “Exlibris”ler’; ‘Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları’; ‘Ali Suavi ve Jön Türkler’ adlı 3 sergi etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.

Kadıköy Sahaf Günleri’nin söyleşi programı şöyle:

9 Haziran 2018 Cumartesi  

  • 12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi Kaktüs Çocuk- Çağla Gülses
 
  • 15.00 Küçük Prens'in Dil Serüveni - Küçük Prens Müze Girişimi
 
  • 18.00 Gerisi Hikâye Korku Konuşmaları. Halk Anlatısından Edebiyata Korkunun Serüveni: Anonimlerden Poe, Shelley, King ve Lovecraft’a - Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy,- Galip Dursun

10 Haziran 2018 Pazar

  • 18.00 Cönkler, Yazmalar, Hikâyeler - E. Nedret İşli, Sabri Koz

11 Haziran 2018 Pazartesi 

  • 18.00 İnsanların ve Cinlerin Ustası Mehmed Siyah Kalem -  Olgay Söyler
 
  • 19.00 Muzip Masal Cini ile Masallara Yolculuk - Ersin Şen

12 Haziran 2018 Salı                       

  • 18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdeki  macerası -Talat Öncü,Osman Tan Erkır

13 Haziran 2018 Çarşamba

  • 18.00 Nâzım’dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer

14 Haziran 2018 Perşembe

  • 12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi –  Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses

15 Haziran 2018 Cuma                   

  • 18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü

16 Haziran 2018 Cumartesi

  • 18.00 İki “Uzak” Yakın Yazar:  James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay

17 Haziran 2018 Pazar                   

  • 18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral
						

						

						
						
												

							
							

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