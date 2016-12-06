Kanonik Türk Romanına Yeniden Bakmak atölyesi bu akşam başlıyor

Türk romanının yüz yılına dair farklı bir okuma önerisi sunan "Kanonik Türk Romanına Yeniden Bakmak" başlıklı Edebiyat Atölyesi, bu akşam saat 18:30'da, Hasan Bülent Kahraman'ın rehberliğinde Akbank Sanat'ta başlıyor.
Hasan Bülent Kahraman, eleştirel kuramın ve yeni toplumsal kuramın verilerini kullanarak Türk romanını her biri üç kavramdan oluşan dört ana bölüm halinde 1900-2000 arasındaki birikimiyle ele alıp irdeleyeceği atölye toplamda dört hafta sürecek.
Atölye programı ise şu şekilde:
06 Aralık Salı, 18.30 – 20.30
Köken – Kavram - Anlam
13 Aralık Salı, 18.30 – 20.30
Toplum – Tarih - Siyaset
20 Aralık Salı, 18.30 – 20.30
Birey – Bellek - Mekan
27 Aralık Salı, 18.30 – 20.30
Kimlik – Bilinç - Uygarlık
Ayrıntılı bilgi için: Akbank Sanat
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