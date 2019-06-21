Kayıp masallar gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, okul öncesine yönelik yeni ve özgün masallar üretilmesine katkıda bulunmak için Türkiye genelinde masal yarışmaları düzenliyor ve sözlü anlatı geleneğini yaşatıyor. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Türk masal külliyatı hazırlama çalışmalarında, halk kültürü alan araştırmacıları 38 ilde saha araştırmaları yaptı ve 278 masal derledi. Bakanlığın Halk Kültür Bilgi ve Belge merkezinde kayıt altına alınan 143 yazılı belgede 435 adet, 41 ses bandında ise 71 adet masal bulunuyor.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen opera festivali bu yıl 10 yaşında. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek İstanbul Opera Festivali’ne bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu da katılıyor. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz’da sahneleyeceği “Turandot” operasıyla başlayacak.
Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü bu yıl ABD'li yazar Emily Ruskovich’e verildi.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 21 Eylül’e kadar devam eden “Aralıktan Bakmak” sergisi, 19 yy’da İstanbul’un geçirdiği değişim ve dönüşümün en belirgin yaşandığı bölgelerden biri olan Pera’ya odaklanıyor.
Türkçe’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı “101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk” isimli kitabında filozofları, yaşadıkları dönemleri ve düşünce tarihine iz bırakan felsefecilerin fik
Yeni yorum gönder