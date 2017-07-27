Kırmızı Saçlı Kadın'a İtalya'dan ödül

Sicilyalı yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa adına verilen Lampedusa Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanıyla Orhan Pamuk oldu.
Lampedusa tüm dünyada Türkçeye de çevrilen Leopar romanıyla ve ünlü yönetmen Visconti'nin romandan uyarladığı, başrollerinde Burt Lancester, Claudia Cardinale ve Alain Delon'un yer aldığı aynı adlı filmle tanınıyor. On beş yıldır verilen ödülün önceki kazananları arasında Mario Vargas-Llosa, Kazuo Ishiguro ve Javier Marías gibi yazarlar bulunuyor.
Ödül, 12 Ağustos Cumartesi akşamı Sicilya'da, Visconti’nin filminin de çekildiği Santa Margherita Belìce kasabasında şehir meydanında yapılacak törenle Orhan Pamuk'a sunulacak.
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