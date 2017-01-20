Kıyamet Gösterisi televizyona uyarlanıyor

Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın ünlü ismi Neil Gaiman, Terry Pratchett ile beraber kaleme aldıkları Kıyamet Gösterisi'ni televizyona uyarlamaya hazırlanıyor. Neil Gaiman, Amazon Studios ve BBC Studios ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 2018 yılında yayınlanması planlanan projenin sadece her biri bir saati bulan bölümlerini yazmakla kalmıyor, dizinin yapımcıları arasında da yer alıyor.

Fantastik bir komedi olan Kıyamet Gösterisi deccalin İngiltere kırsalında bir çocuk olarak yeniden doğması üzerine kıyamete engel olmak üzere takım halinde çalışan Aziraphale adlı melek ve Crowley adlı bir şeytanın macerasını anlatıyor. Dizi ilk olarak Amazon'un internet üzerinden yayın yapan kanalı Prime Video'da, akabinde ise BBC'de yayınlanacak.

Daha evvel BBC için radyoya da uyarlanan Kıyamet Gösterisi'nin 2000'lerin başında Terry Gilliam yönetmenliğinde, başrollerinde Johnny Depp ve Robin Williams'ın yer alacağı bir sinema uyarlamasının çekilmesi gündeme geldiyse de bu proje hayata geçirilememişti.

Kaynak: The Guardian