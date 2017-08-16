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    16-08-2017

						
Kıyamet Gösterisi'nin başrolleri belli oldu

						

							
							

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Neil Gaiman, Terry Pratchett ile beraber kaleme aldıkları Kıyamet Gösterisi'ni televizyona uyarlacağını 2017 yılı başında duyurmuştuk. Neil Gaiman, Amazon Studios ve BBC Studios ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 2018 yılında yayınlanması planlanan projenin ayrıntıları Kıyamet Gösterisi hayranları için büyük bir merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde okurların bu merakı biraz olsun tatmin edildi, zira Kıyamet Gösterisi'nin başrolleri belli oldu!
 
Fantastik-bilimkurgu hayranlarının Doctor Who rolüyle hatırlayacağı David Tennant bu kez karşımıza zevk ve sefa düşkünü şeytan Crowley olarak çıkarken, Crowley'nin ortağı melek Aziraphale rolünde ise Masters of Sex dizisindeki William Masters rolüyle adından sıkça söz ettiren Michael Sheen var.
 
 
 
Fantastik bir komedi olan Kıyamet Gösterisi'nin yönetmen koltuğunda ise Doctor Who ve Outlander gibi yapımların da yönetmenliğini yapmış olan Douglas Mackinnon var. 6 adet birer saatlik bölümden oluşacak olan dizinin kesin yayın tarihi ise belirsizliğini koruyor.
 
Daha evvel BBC için radyoya da uyarlanan Kıyamet Gösterisi'nin  2000'lerin başında Terry Gilliam yönetmenliğinde, başrollerinde Johnny  Depp ve Robin Williams'ın yer alacağı bir sinema uyarlamasının çekilmesi  gündeme geldiyse de bu proje hayata geçirilememişti.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Variety
						

						

						
						
												

							
							

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