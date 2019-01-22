Kızılay, kuruluşunun 150. yılı anısına, Osmanlı Gazetelerinde çıkan Hilal-i Ahmer Cemiyeti haberlerini kitaplaştırdı. “Osmanlı Gazetelerinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti” adıyla basılan kitapta 20. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nin girdiği Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kimsesizlere, muhtaçlara, evsiz ve yurtsuz kalanlara yaptığı yardımları, o döneme ait görsellerle birlikte sunuluyor. Çalışmada; Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin hizmet ve fedakârlığının en yüksek olduğu Kırım Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı içine alan 1912-1918 yılları esas alındı. Tanin, İkdam, Tasvir-i Efkar, Sabah, Cumhuriyet, Tercüman-ı Hakikat, Servet-i Fünûn gibi dönemin önde gelen gazetelerinin binlerce sayfası tek tek taranarak, Hilal-i Ahmer ile ilgili haberlerin geçtiği kupürler toplandı ve transkript edildi. Kitap, sadece Hilal-i Ahmer’in yürüttüğü faaliyetleri anlatması açısından değil, savaş dönemlerinde insani yardım çalışmaları, sosyal yardım faaliyetlerinin içeriğini de örnekleri ile göstermesi açısından da önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor.