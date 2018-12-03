Korkuyu Beklerken Tiyatroda

Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı hikâyesinden uyarlanan oyun, Doğukan Uludağ yöneticiliği ve oyunculuğunda tek kişilik oyun olarak sahnede.

Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bu kavgada anlatılanlar için aslında Oğuz Atay’ın bir başka tutunamayan hikâyesidir diyebiliriz. Kahramanımız hayatla baş etme yöntemi olarak savaştığı korkularını aslında kendi yaratıyor. Öyle ki yeni bir korkuyla karşılaştığında eskisi bir anda yok oluyor. İnsanlarla, hayatla, kendisiyle ve tabiatla sürekli yarışan ve bir türlü yenişemeyen bu adamın dikkat çekmek için yaptığı her hamle (şehirden kaçması, insanlardan uzaklaşması, kendisini yalnızlığa mahkûm etmesi) aslında insanlara haykırdığı bir yardım çığlığıdır fakat kimse duymaz. Sanki zamanın boşluğunda asılı kalmış öylece sallanmaktadır.

Oyun 8 Aralık 2018 Cumartesi 20.00’de Kadıköy Theatron’da; 14 Aralık 2018 Cuma 20.00’de Fade Sahne, Ankara’da.