Kültür Yayınları 60 Yılın Sergisi

Türkiye İş Bankası tarafından, eski milli eğitim bakanlarından Hasan Âli Yücel’in desteğiyle 1956 yılında kurulan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 60. yılını bir sergiyle kutluyor.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın 60 yıldır kesintisiz sürdürdüğü yayıncılık faaliyetinin hikayesi anlatıldığı bu sergi, 1956-2016 yıllarında yaşanan gelişmeyi gözler önüne seriyor. Sergide İş Bankası ve Kültür Yayınları arşivlerinde bulunan belge ve kitapların yanı sıra yazarların özel arşivlerinden derlenen çok sayıda efemera da ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca, sergi kurgusu içerisinde yer alan kütüphanede, bugüne kadar basılan tüm kitapları incelemek mümkün.
İş Sanat Kibele Galerisinde açılan sergi, 18 Aralık'a kadar gezilebilir...
Ayrıntılı bilgi için: İş Sanat
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