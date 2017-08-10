Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu oluyor

En son sinema uyarlaması ile gündeme gelen Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri bu kez tiyatro sahnesinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
İsimsiz Yıldız adlı oyunla yapımcılığa başlayan oyuncu Tuba Ünsal, Kürk Mantolu Madonna'nın sahne uyarlaması için yaklaşık sekiz aydır çalıştıklarını ve oyunun provalarının yakında başlayacağını duyurdu. İlk olarak ekim ayında Zorlu PSM'de sahnelenmesi planlanan oyunun ocak ayı itibariyle de Avrupa turnesine çıkması bekleniyor.
Kaynak: Medyatava
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