Kütüphaneler artık daha uzun süre açık

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın 53. Kütüphane Haftası açılış konuşmasında duyurduğu kütüphanelerin daha uzun süre hizmet vermesi projesi ilk olarak İstanbul'da hayata geçirildi. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin İstanbul'da kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını sağladığı "Geceleyin Kütüphane" projesi, bu yeni uygulamaya ilham oldu. İstanbul'da pilot olarak başlatılan uygulama, başarılı olması halinde tüm Türkiye'ye model olacak.
İstanbul'da pilot olarak başlayan çalışmada hizmet süresi uzayan kütüphaneler ve yeni hizmet saatleri şöyle:
15 Nisan 2017 tarihinden itibaren;
Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Beyazıt)
Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi (Beyazıt)
Semsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi (Üsküdar)
saat 08.00 - 22.30 saatleri arası kullanıcılarına hizmet verecek.
Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi 08.00 - 20.30 saatleri arası kullanıcılarına hizmet verecek.
2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren;
Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi (Kadıköy) saat 08.00 - 22.30 saatleri arası kullanıcılarına hizmet verecek.
Selimiye Çocuk Kütüphanesi (Üsküdar) 08.00 - 20.30 saatleri arası kullanıcılarına hizmet verecek.
Kaynak: Hürriyet
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