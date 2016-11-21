Lewis Carroll'ın not defteri açık artırmada

Alice Harikalar Diyarında'nın yaratıcısı Lewis Carrol'ın not defteri açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Lewis Carroll'ın 1889 yazında kullandığı not defterinde Carroll'ın el yazısıyla doldurulmuş 40 sayfa bulunuyor. Carroll o dönemde üzerinde çalıştığı eserleri hakkında notlar aldığı bu defterde mor bir mürekkep kullanmış. Oldukça karışık bir düzene sahip olan defterde başka bir el yazısı ve siyah mürekkeple yazılmış matematik sorularının yanı sıra bir isim ve adres listesi de bulunuyor. Defterin yaklaşık değeri 33.000 ila 46.000 Dolar arasında tahmin ediliyor.
Kaynak: Fine Books Magazine
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