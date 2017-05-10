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    10-05-2017

						
Lom Creative'in Umberto Eco kapakları ödüle layık görüldü

						

							
							

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Can Yayınları için tasarladığı kitap kapaklarıyla tanıdığımız Lom Creative, Umberto Eco'nun eserleri için tasarladığı kapaklarla Avrupa Tasarım Ödülleri'nde  EdAwards Silver ödülüne layık görüldü.
 
 
 
 
İletişim ve tasarım dallarında üstün işlere imza atan isimlere verilen Avrupa Tasarım Ödülleri her yıl birkaç farklı kategoride dağıtılıyor. Avrupa merkezli çeşitli dergilerden 15 kişinin katılımıyla oluşan jüri her yıl kazananları da belirliyor.
 
Kazananların açıklanmasından sonra kazananlara ve finalistlere yer verilen bir katalog da yayınlanıyor. Lom Creative Jean Paul Sartre'ın eserleri için yaptıkları tasarımlarla da finale kalmayı başarmıştı. Can Yayınları'ndan yayınlanan bu kitaplar için yapılan tasarımlar da finalist olarak EdAwards 2017 kataloğunda yer almaya hak kazandı.
 
 
 
Avrupa Tasarım Ödülleri ödül töreni 27 Mayıs'ta, Porto'da gerçekleştirilecek.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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