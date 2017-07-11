Londra'da Harry Potter yemek kulübü açılıyor

Harry Potter hayranlarına iyi bir haberimiz var: Harry Potter evrenindeki ilginç yiyecekler artık o kadar da uzak değil! Menüsünde Harry Potter temalı kokteyllerden yenilebilir bir Hogwarts mektubuna kadar pek çok farklı seçenek olan Harry Potter yemek kulübü Londra'da açılıyor.

Ağustos ve Kasım aylarında her cuma ve cumartesi gerçekleştirilecek olan ve Londra'da bulununa The Library Hotel tarafından düzenlenen yemek kulübü etkinliklerinin ilki 4 Ağustos'ta. Konukların tek yapması gereken ise Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw veya Slytherin kostümleri ile belirlenen saatte otel içinde bulunan Platform 9 3/4'te olmaları.

Harry Potter hayranlarının iştahını kabartan ekinlik serisinin ilki için biletler çoktan tükenmiş durumda. Fakat kaymak birasının ya da ateş viskisinin tadını merak eden Harry Potter hayranlarının sonraki etkinlikler için rezervasyon yaptırması mümkün. Etkinliğe katılım ücreti ise kişi başı 75 sterlin.

Kaynak: Cosmopolitan