Malatya Film Festivali’nin Finalistleri İstanbul’da

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ulusal kısa filmler İstanbul Üniversitesi’nde akademisyen ve öğrencilerle buluştu. Kısa filmlerin yönetmenlerinin de katıldığı film gösterimlerinin bir sonraki durağı ise İstanbul Şehir Üniversitesi.

Bu yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli ismin katıldığı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9 Kasım’da başlamış, bir hafta süren coşkulu festival sürecinin ardından 15 Kasım gecesi gerçekleştirilen törenle de sona ermişti. Festival kapsamında bu yıl ilki yapılan “Öğrenciler Festivalde” etkinliğinde, Türkiye’nin 10 ayrı üniversitesinden 40 öğrenci ve 10 akademisyen ağırlanmış, çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler festival coşkusuna ortak olmuştu.

Kısa film gösterimlerinin ilk durağı İstanbul Üniversitesi oldu. 10-11 Aralık tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonunda gerçekleştirilen gösterim kapsamında 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl finalde yarışan 10 kısa filmin gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında filmlerin yönetmenleriyle söyleşilerin gerçekleştirildiği programın ikinci gününde konuk olan Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer ve Kısa Film Koordinatörü Ahmet Toklu, salondaki dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, bu yıl konuk olarak katıldıkları Malatya Uluslararası Film Festivali’nin büyük bir coşku ve heyecana sahne olduğunu söyledi.

Kısa film gösterimlerinin ikinci durağı İstanbul Şehir Üniversitesi olacak. 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinliğe kısa filmlerin yönetmenleri ve Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer ile festival ekibi katılacak.