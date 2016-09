Man Booker kısa listesi açıklandı!

İngilizce yazılmış romanlara verilen prestijli Man Booker Ödülü'nün bu yılki adaylarının kısa listesi dün açıklandı. Ödülü kazanan yazar ise 25 Ekim'de duyurulacak. Kısa liste şöyle:





Paul Beatty (ABD) The Sellout (Oneworld)

Deborah Levy (Birleşik Krallık) Hot Milk (Hamish Hamilton)

Graeme Macrae Burnet (Birleşik Krallık) His Bloody Project (Contraband)

Ottessa Moshfegh (ABD) Eileen (Jonathan Cape)

David Szalay (Kanada-Birleşik Krallık) All That Man Is (Jonathan Cape)

Madeleine Thien (Kanada) Do Not Say We Have Nothing (Granta Books)







Ödül 40 yıldır İngiliz İmparatorluğu'na mensup ülkelerden ve İrlanda'dan yazarlara veriliyordu. 2013'te kurallar değişince daha uluslararası bir kimliğe kavuşan Man Booker'a geçen yıl ilk kez ABD'den yazarlar da aday olmuştu.