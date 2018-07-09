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    09-07-2018

						
Man Booker tarihinin en iyisi "İngiliz Casus" oldu

						

							
							

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Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Man Booker'ın 50. yılı şerefine verilen özel ödül, Michael Ondaatje'nin Türkçeye İngiliz Casus adıyla çevrilen romanı The English Patient'ın oldu. Ödül, finale kalan 5 romanın arasından halk oylamasıyla belirlendi.
 
 
1992 yılında Man Booker'ı kazanan İngiliz Casus, II. Dünya Savaşı'nın yollarını kesiştirdiği, bambaşka geçmişlere sahip 4 insanı merkezine alıyor. Sri Lanka doğumlu Kanadalı yazar Ondaatje'nin romanı 1996 yılında sinemaya uyarlanmış ve 9 Oscar kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.
 
Altın Man Booker seçici kurulu, İngiliz Casus'un yanı sıra  George Saunders'ın Arafta, Penelope Lively'nin Ay Kırıkları, Hilary Mantel'in Kurtlar Hanedanı ve V.S.Naipaul'un In a Free State adlı romanlarını 50 yılın en iyi Man Booker ödüllü yapıtları arasında göstermişti. Bir ayı aşan bir halk oylaması sonucunda, İngiliz Casus, pazar gecesi yapılan törenle Altın Man Booker ödülüne kavuştu.
 
 
 
 
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma: Çağdaş İngiliz edebiyatı kanonu: Altın Booker jenerasyonu
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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