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    15-11-2016

						
Margaret Atwood'tan Aslı Erdoğan'a mektup

						

							
							

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Dünyaca ünlü Kanadalı yazar Margaret Atwood'tan tutuklu yazar Aslı Erdoğan'a mektup var. Her yıl 15 Kasım'da, Tutuklu Yazarlar Günü adı altında, kendilerini ifade ettikleri için haksız yere tutuklanan, tacize uğrayan, saldırı ve şiddetle yüz yüze gelen yazarlarla dayanışma kampanyası yürüten PEN, bu yılki kampanyasının merkezine Türkiye'den Aslı Erdoğan'ı, Mısır'dan Ahmed Naji'yi, Honduras'tan Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa'yı, İsrail'den Dareen Tatour'u ve Çin'den Gui Minhai'i aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü yazarlar Margaret Atwood, Hanan Al Shaykh, Gioconda Belli, Jennifer Clement ve Salil Tripathi, beş yazarla dayanışmak amacıyla birer mektup kaleme aldı. Bu kapsamda Atwood'un Aslı Erdoğan'a yazdığı mektupta şu ifadeler ver alıyor:
 
"Senin gibi, ben ve birçok diğer yazar da edebiyatın adalet arayışına ilham verebileceğine, hoşgörüyü yeşertebileceğine, insanların sempati ve anlayışını derinleştirebileceğine inanıyoruz. Hapishanede olsan da yalnız değilsin: Özgürlüğün için savaş veren dünya genelindeki tüm PEN yazarlar topluluğu senin yanında."
 
 
15 Kasım'ı 1981'den beri Tutuklu Yazarlar Günü olarak anan PEN 15 Kasım 2015'ten bu yana geçen zaman zarfında 35 yazarın yazdıkları sebebiyle öldürüldüğünü belirtiyor.
 
 
 
 
 

Kaynak: BBC Türkçe
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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