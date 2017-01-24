Mark Twain'in yeni bir hikayesi yayınlanıyor

Huckleberry Finn'in yaratıcısı Mark Twain'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir öyküsü ortaya çıkarıldı. Twain'in kendi çocuklarına anlatmak üzere birçok masal ve öykü kaleme aldığı bilinse de yeni keşfedilen The Purloining of Prince Oleomargarine dışındakiler ne yazık ki günümüze ulaşamadı.

The Purloining of Prince Oleomargarine Twain'in 1879 yılında, Paris'te kendi kızına anlattığı bir öyküye ilişkin el yazısı notlarına dayanıyor. Hikayede hayvanlarla konuşabilen bir oğlan çocuğunun, hayvanların da yardımıyla kaçırılmış bir prensi kurtarmaya çalışması anlatılıyor. Bugüne dek kayıp olan hikaye yazar Philip Stead tarafından tamamlandı ve illüstratör Eric Stead tarafından resimlendi.

Random House'un çocuk kitapları direktörü Frances Gilbert ise bu yeni Mark Twain öyküsüne ilişkin heyecanını şu sözlerle belirtiyor: "Yeni bir Mark Twain öyküsü yayınlamak inanılmaz bir edebiyat olayı. Yayınlanmamış olan öyküyü elime ilk aldığımda onu ellerimin arasında tuttuğuma inanamadım.

The Purloining of Prince Oleomargarine 28 Eylül 2017'de, Mark Twain'in ilk kitabı olan Jim Smiley ve Zıplayan Kurbağa ve Diğer Öyküler'in 1867'de yapılan ilk baskısının 150. yılında okurlarla buluşacak.

Kaynak: The Guardian