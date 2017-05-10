Marslı'nın yazarından yeni bir kitap

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ses getiren Marslı'nın yazarı Andy Wire, okurlarına müjdeyi verdi: Yeni kitap yolda!

Adının Artemis olduğu açıklanan bu yeni romanın konusu, Ay'da kurulmuş olan ilk ve tek kolonide, Jazz adlı genç bir kadının etrafında şekilleniyor. Marslı'nın aksine, bir hayatta kalma öyküsü değil Artemis'te okuyacağımız. Jasmine Bashara'nın (namıdiğer Jazz) kısa yoldan zengin olmak ve Artemis'i terk etmek ümidiyle giriştiği işlerin sarpa sarmasıyla ilerleyen bir macera söz konusu.

Hatırlanacaktır, Marslı yalnızca konusuyla değil, yayımlanma biçimiyle de dikkat çekmişti. Dosyası birçok yayınevi tarafından reddedilen Andy Wire, Marslı'yı internet üzerinden yayımlamış ve kitap yoğun bir ilgi görmüştü. Sonrasında basılı olarak da yayımlanan Marslı Hollywood'un da ilgi odağı haline gelmiş ve 20th Century Fox şirketi tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Ridley Scott'un yönetmen koltuğunda oturduğu Marslı'da Mark Watney karakterine ünlü aktör Matt Damon hayat vermişti.

Görünen o ki Artemis de, daha yayımlanmadan yapımcıların dikkatini çekmiş. 20th Century Fox henüz yayımlanmamış olsa da romanın haklarını çoktan almış durumda! Marslı'nın dünya genelinde 630 milyon dolar gişe hasılatı elde ettiğini düşününce, bu hamle pek de şaşırtıcı değil elbette! Artemis'in hakları için reddemeyeceği bir teklif aldığını belirten Andy Wire, bu filmin de Marslı'nın ekibi tarafından hayata geçirileceğini belirtiyor.

Andy Wire'ın, yazmasının Marslı'ya oranla çok daha zor olduğunu belirttiği Artemis 14 Kasım 2017'da Amerika'da ve Kanada'da satışa çıkacak.

Kaynak: Kayıp Rıhtım