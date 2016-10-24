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    24-10-2016

						
Marvel'ın yeni kahramanı Suriyeli bir anne

						

							
							

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Yayına başladığı günden bu yana toplumsal ve tarihi gelişmelere çizgi romanlarında sıkça yer veren Marvel bu kez Suriyeli bir annenin hikayesini anlatan çizgi romanını ücretsiz olarak yayınladı. Marvel'ın ABC ile ortaklaşa hazırladığı çizgi roman gerçek olaylara dayanıyor ve Madaya Mom adını taşıyor. Suriye'nin Madaya bölgesinde sıkışıp kalan beş çocuk sahibi bir annenin hikayesini anlatan çizgi roman ABC muhabirleriyle röportaj yapan Madayalı isimsiz bir kadından yola çıkılarak oluşturuldu.
 
 
Deadpool'dan tanıdığımız çizer Dalibor Talajic bir savaş çizgi romanı yapmak istemediğini söylüyor ve ekliyor: "Ben konuyu tümüyle çaresiz olan sivillerin gözünden anlatmak istedim. Böyle bir durumda hiçbir şey yapamazsınız. Ya gelip geçmesini ya da ölmeyi beklersiniz. Bu bir anne ama aynı zamanda her anne, bir aile ama her aile."
 
Çizgi romanı buradan okuyabilirsiniz.
 
 
Kaynak: Independent
						

						

						
						
												

							
							

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