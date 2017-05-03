Meçhul şimdi Almancada

Jules Verne söz konusu olduğunda, öyle ya da böyle, herkesin onunla ilişkili kişisel bir hikayesi vardır. Kansu Şarman’ın Jules Verne odaklı hikayesi de, yakın bir gelecekte, bir sergi ve ona eşlik eden bir kitap olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.