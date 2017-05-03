Gaye Boralıoğlu'nun fotoğrafla kurguyu bir araya getirdiği sıradışı romanı Meçhul şimdi Almancada. Gaye Boralıoğlu'nun Manuel Çıtak'ın fotoğraflarından yola çıkarak kaleme aldığı ve her bir bölümüne bir fotoğrafın eşlik ettiği Meçhul Almanya'da Wolfgang Riemann çevirisiyle, Binooki Verlag tarafından basıldı.
Almancada Der Fall İbrahim adıyla basılan roman İbrahim adlı karakterin hikayesini İbrahim'in etrafındaki kişilerin ağzından, sokağın diliyle anlatıyor. Gaye Boralıoğlu’nun fotoğraf okumalarından yola çıkarak yazdığı bu roman aynı zamanda Ümit Kıvanç'ın tasarımıyla “Meçhul” adlı bir sergiye dönüşmüş ve sergide Zuhal Olcay, Bora Akkaş, Altan Erkekli gibi isimler romandan parçalar seslendirmişti.
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