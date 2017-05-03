Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    03-05-2017

						
Meçhul şimdi Almancada

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Gaye Boralıoğlu'nun fotoğrafla kurguyu bir araya getirdiği sıradışı romanı Meçhul şimdi Almancada. Gaye Boralıoğlu'nun Manuel Çıtak'ın fotoğraflarından yola çıkarak kaleme aldığı ve her bir bölümüne bir fotoğrafın eşlik ettiği Meçhul Almanya'da Wolfgang Riemann çevirisiyle, Binooki Verlag tarafından basıldı.
 
 
 
Almancada Der Fall İbrahim adıyla basılan roman İbrahim adlı karakterin hikayesini İbrahim'in etrafındaki kişilerin ağzından, sokağın diliyle anlatıyor. Gaye Boralıoğlu’nun fotoğraf okumalarından yola çıkarak yazdığı bu roman aynı zamanda Ümit Kıvanç'ın tasarımıyla “Meçhul” adlı bir sergiye dönüşmüş ve  sergide Zuhal Olcay, Bora Akkaş, Altan Erkekli gibi isimler romandan parçalar seslendirmişti.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Arthur C. Clarke Ödülü kısa listesi açıklandı

						
İngiltere'de, o yıl İngilizce'de ilk kez yayınlanan fantastik ve bilimkurgu eserlere verilen Arthur C. Clarke Ödülü'nün bu yılki kısa listesi açıklandı. Kısa liste 86 uygun başvuru arasından seçilen 6 romandan oluşuyor. Arthur C.

						
					

					

					

										

					

						
Hakan Günday Kadir Has Üniversitesi'nde

						
Kinyas ile Kayra, Az, Daha gibi romanlarıyla tanıdığımız Hakan Günday Kadir Has Üniversitesi'nde okurlarıyla bir araya gelecek. Has Fest kapsamında gerçekleştirilecek olan söyleşi yarın saat 14:00'te Cibali Kampüsü Galata Salonu'nda gerçekleştirilecek.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
SabitFikir'in Mayıs sayısı çıktı: Jules Verne'in Türkçedeki maceraları

						
Jules Verne söz konusu olduğunda, öyle ya da böyle, herkesin onunla ilişkili kişisel bir hikayesi vardır. Kansu Şarman’ın Jules Verne odaklı hikayesi de, yakın bir gelecekte, bir sergi ve ona eşlik eden bir kitap olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

						
					

					

					

										

					

						
Jules Verne'den geleceğe mesaj mı var?

						
Paris Descartes Üniversitesi ve New York'ta bulunan The Explorers Club geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak Fransa'da, Jules Verne'e ait olma ihtimali bulunan bir zaman kapsülü bulduklarını açıkladılar. 1800'lü yılların sonuna ait olan metal kutudan çeşitli dökümanlar, kitaplar ve çeşitli boylarda metal objeler çıktı.
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Arthur C. Clarke Ödülü kısa listesi açıklandı

					

				

				
				

					
Meçhul şimdi Almancada

					

				

				
				

					
Hakan Günday Kadir Has Üniversitesi'nde

					

				

								
				

					
Jules Verne'den geleceğe mesaj mı var?

					

				

								
				

					
Birhan Keskin Boğaziçi Üniversitesi'ne konuk oluyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Arthur C. Clarke Ödülü kısa listesi açıklandı
						
					
					
				

																

						2 - SabitFikir'in Mayıs sayısı çıktı: Jules Verne'in Türkçedeki maceraları
						
					
					
				

																

						3 - Hakan Günday Kadir Has Üniversitesi'nde
						
					
					
				

																

						4 - Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri finalistleri açıklandı
						
					
					
				

																

						5 - Buradayım Tanrım, görmüyor musun?
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap