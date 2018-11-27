Metropolitan Sanat Müzesi 569 Kitabı Ücretsiz Erişime Açtı

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca yayımlanan Met Müzesi yayınlarına ait sanat tarihi eserlerini ücretsiz olarak aramak, okumak ve indirmek için Metropolitan Sanat Müzesi’nin internet sitesine girmeniz yeterli.

3 yıl önce yaklaşık 400 esere ev sahipliği yapan MetPublications bugün toplamda 569 esere ücretsiz erişim imkânı sunuyor. Sitede Amerikan empresyonizmi ve gerçekçiliği, Leonardo da Vinci’nin anatomik çizimleri ya da Çin Budist ve Daoist heykelleri ile ilgili kitaplar bulmak mümkün. Satrançtan Afrika fildişi heykellerine, Van Gogh’un çizimlerinden Fransız Art Deco akımına kadar birçok farklı konu üzerine yazılmış eser okunmayı bekliyor. Üstelik site içeriği sürekli genişletiliyor.

MetPublications’da kitapların hepsi İngilizce olmakla beraber, sanat tarihine dair birçok kitaba ve 400 bin adet görsele de ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.