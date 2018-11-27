Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    27-11-2018

						
Metropolitan Sanat Müzesi 569 Kitabı Ücretsiz Erişime Açtı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
 
Geçtiğimiz 50 yıl boyunca yayımlanan Met Müzesi yayınlarına ait sanat tarihi eserlerini ücretsiz olarak aramak, okumak ve indirmek için Metropolitan Sanat Müzesi’nin internet sitesine girmeniz yeterli.
 
 
3 yıl önce yaklaşık 400 esere ev sahipliği yapan MetPublications bugün toplamda 569 esere ücretsiz erişim imkânı sunuyor. Sitede Amerikan empresyonizmi ve gerçekçiliği, Leonardo da Vinci’nin anatomik çizimleri ya da Çin Budist ve Daoist heykelleri ile ilgili kitaplar bulmak mümkün. Satrançtan Afrika fildişi heykellerine, Van Gogh’un çizimlerinden Fransız Art Deco akımına kadar birçok farklı konu üzerine yazılmış eser okunmayı bekliyor. Üstelik site içeriği sürekli genişletiliyor.
 
 
MetPublications’da kitapların hepsi İngilizce olmakla beraber, sanat tarihine dair birçok kitaba ve 400 bin adet görsele de ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli Tiyatroya Uyarlandı

						
Oyun Atölyesi, Yusuf Atılgan’ın kült eseri Anayurt Oteli‘ni izleyiciyle buluşturuyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
İlk Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor

						
Fethi Gemuhluoğlu’nun; “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
2019 “Orhan Kemal Roman Armağanı”na Katılım Süreci Başladı

						
48’incisi düzenlenecek olan Orhan Kemal Roman Armağanı için başvuru süreci başladı. 10 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresinin ardından, roman armağanı 17 Mayıs 2019 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
Ryunosuke Akutagava'nın Raşomon'u

						
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli Tiyatroya Uyarlandı

					

				

				
				

					
Metropolitan Sanat Müzesi 569 Kitabı Ücretsiz Erişime Açtı

					

				

				
				

					
İlk Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor

					

				

								
				

					
2019 “Orhan Kemal Roman Armağanı”na Katılım Süreci Başladı

					

				

								
				

					
Bestekâr Zekai Dede Efendi Anması Eyüpsultan’da

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Bir Ailenin En Uzun Yüzyılı 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap