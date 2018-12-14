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    14-12-2018

						
Milan Kundera'nın Ünlü Eseri “Jacques İle Efendisi” Tiyatro Sahnesinde

						

							
							

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Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera; “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Gülünesi Aşklar”, “Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”, “Ayrılık Valsi” başta olmak üzere pek çok romana imza attı. Şimdi ise Denis Diderot'nun hatırasına yazdığı ve Ayberk Erkay’ın Türkçeye çevirdiği Jacques ile Efendisi (Jacques et son maître) oyunu 2018-2019 tiyatro sezonunda Rest Tiyatro tarafından Ragıp Ertuğrul’un rejisiyle sahneye konuyor.
 
 
“Jacques ile Efendisi”, dünyanın neresinde yaşadığı belli olmayan ve evsiz yaşamayı bilinçli olarak tercih etmiş dokuz insanın ellerine geçen bir kitaptaki hikâyeleri birbirlerine anlatmaları üzerine kurulu. Oyun, üç farklı aşk öyküsünden hareketle yerleşik ahlâk değerlerinin yanı sıra, dostluğu, güveni, kıskançlığı, nefreti de sorguluyor. Akıl ve duyguyu tartıya koyuyor, tartının hangi tarafının ağır geldiğini seyircinin algısına bırakıyor. Jacques ile Efendisi’nin kısa yolculuğu boyunca soylular ve köylüler, efendiler ve uşaklar arasında gezerken dünyanın aldatma ve aldanmalar, gerçekler ve yalanlar, güven ve hıyanet arasında nasıl ince bir çizgi üzerinde durduğunu hatırlatıyor.
 
 
Ragıp Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunun kadrosunda, Devlet Tiyatrolarının kıdemli oyuncularından Zeynep Erkekli, Serhan Süsler, Cem Baza, Umut Demirdelen, Ayşegül Yalçıner, Ali Yalçıner, Halit Barış Öncü, Erce Ahmet Kardaş ve Fulden Obiz yer alıyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Editör'den

					

										
					
					
					
						

						

						

							
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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