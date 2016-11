"Öykünün gazetesi" olmak hedefiyle yola çıkan ve ilk sayısıyla büyük ilgi gören Öykü Gazetesi yeni bir işbirliğine imza attı. Öykü Gazetesi Ocak 2017'den itibaren faaliyetini Can Yayınları çatısı altında sürdürecek. Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz bu işbirliğini kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.