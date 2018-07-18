Haruki Murakami’nin merakla beklenen yeni romanı, Japonya’da geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayımlanmıştı. Penguin Books, kitapla ilgili merak edilen beş noktayı açığa kavuşturmuş:
Murakami'nin yeni romanının farklı dillerdeki kapaklarından örnekler
- Kitap İngilizce olarak Ekim 2018’de yayımlanacak.
- Killing Commendatore, "The Idea Made Visible" (Görünür kılınan fikir) ve "The Shifting Metaphor" (Kaygan metafor) adlarını taşıyan iki bölümden oluşan tek ciltlik bir roman halinde basılacak.
- Romanın merkezinde sanat ve yaratım süreci yer alıyor. Romanın ana kişisi, eşinden ayrılan ve bununla baş etmeye çalışan bir ressam. Ressam, meşhur bir sanatçı evinde (artist residence) kalarak çalışmaya koyuluyor ve tavan arasında paha biçilemez bir şey keşfediyor.
- Ressamın tavan arasında bulduğu şey, hem Mozart’ın Don Giovanni operasıyla hem de 7. yüzyıl geleneksel Japon sanatıyla ilişkili özel bir yapıt.
- Murakami’nin bu çok katmanlı yeni romanının tonu, Zemberekkuşu'nun Güncesi’ni akla getiriyor.
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