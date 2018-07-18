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    18-07-2018

						
Murakami’nin yeni romanı Killing Commendatore Ekim ayında İngilizcede...

						

							
							

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Haruki Murakami’nin merakla beklenen yeni romanı, Japonya’da geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayımlanmıştı. Penguin Books, kitapla ilgili merak edilen beş noktayı açığa kavuşturmuş:
 
 
Murakami'nin yeni romanının farklı dillerdeki kapaklarından örnekler

 
 
  • Kitap İngilizce olarak Ekim 2018’de yayımlanacak.
 
  • Killing Commendatore, "The Idea Made Visible" (Görünür kılınan fikir) ve "The Shifting Metaphor" (Kaygan metafor) adlarını taşıyan iki bölümden oluşan tek ciltlik bir roman halinde basılacak.
 
  • Romanın merkezinde sanat ve yaratım süreci yer alıyor. Romanın ana kişisi, eşinden ayrılan ve bununla baş etmeye çalışan bir ressam. Ressam, meşhur bir sanatçı evinde (artist residence) kalarak çalışmaya koyuluyor ve tavan arasında paha biçilemez bir şey keşfediyor.
 
  • Ressamın tavan arasında bulduğu şey, hem Mozart’ın Don Giovanni operasıyla hem de 7. yüzyıl geleneksel Japon sanatıyla ilişkili özel bir yapıt.
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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