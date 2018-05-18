Murakami uyarlaması Burning Altın Palmiye'nin favorisi

Haruki Murakami'nin "Barn Burning" adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan Burning, Cannes Film Festivali'ndeki dünya galasının ardından eleştirmenler arasında büyük heyecan yarattı.

Güney Kore'nin en önemli yönetmenlerinden Lee Chang-dong'un imzasını taşıyan film, Screen dergisinin bir Cannes geleneği olan yıldız tablosunda gelmiş geçmiş en yüksek ortalamaya ulaştı (4 üzerinden 3,8) ve şimdiden merak uyandırdı.

Burning, sınıflar arası gerilimlerden beslenen bir kara film. Secret Sunshine (2007) ve Poetry (2011) gibi filmleriyle uluslararası arenada sayısız ödül alan Lee Chang-dong'un bu kez başyapıtına imza attığı konusunda pek çok eleştirmen hemfikir.

Burning'in Cannes'daki gösterimi için hazırlanan üçlü afiş çalışması



Burning'in Cannes'ın en büyük ödülü olan Altın Palmiye'ye uzanıp uzanamayacağını 19 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek ödül töreninde göreceğiz. Altın Palmiye'ye karar verecek jüride bu yıl Cate Blanchett (jüri başkanı), Denis Villeneuve, Andrey Zvyagintsev, Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Khadja Nin, Léa Seydoux ve Kristen Stewart yer alıyor.

19 Mayıs akşamı, bir başka önemli edebiyat uyarlaması da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Terry Gilliam'ın yıllar boyu türlü uğursuzluklar nedeniyle hayata geçiremediği Don Kişot projesi, sonunda mutlu sona ulaşacak gibi gözüküyor.

Adam Driver, Jonathan Pryce ve Stellan Skarsgård'ın başrolünde yer aldığı The Man Who Killed Don Quixote, Gilliam'ın 20 yıllık tutkusu ve türlü badireler atlattıktan sonra, Cannes'ın kapanış filmi olma onuruna ulaşmak Gilliam'ın içini bir nebze soğutacaktır umarız!

The Man Who Killed Don Quixote'den bir kare

