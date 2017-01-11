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    11-01-2017

						
Murakami'nin yeni romanının ismi açıklandı!

						

							
							

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Japon yayıncı Shinchosha Publishing geçtiğimiz aylarda Haruki  Murakami hayranları için sevindirici bir haber vermiş ve Murakami'nin yeni  kitabının şubat ayında raflarda olacağını açıklamıştı. Ancak kitabın kesin  yayım tarihi, adı ve konusu hakkında ayrıntıya girilmemişti. Hans Christian  Andersen Ödülü törenine katılan Murakami de, bu yeni romanını kısaca, "Çok tuhaf  bir öykü," olarak tanımlamakla yetinmişti...
 
Ancak, vakit yaklaştıkça ayrıntılar da belli olmaya başladı. Japon yayıncı Shinchosha Publishing, romanın ismini açıkladı: Killing Commendatore. Ayrıca kitabın 24 Şubat'ta iki cilt halinde yayımlanacağı da gelen haberler arasında.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Mainichi

Killing Commendatore
Killing Commendatore
Killing Commendatore
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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