1 Ekim sabahı gözaltına alınan yazar ve öğretmen Murat Özyaşar serbest bırakıldı. Özyaşar'ın eşi Sibel Oral, Murat Özyaşar'ın kendisini aradığını ve serbest bırakıldığını söylediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın ödüllerinden biri olan Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri finalistleri açıklandı. Listede kurgu, kurgu dışı, şiir ve gençlik edebiyatı olmak üzere dört kategoriden toplam 20 aday bulunuyor. Liste şöyle:
Kurgu:
Elena Ferrante'nin gerçek kimliğinin deşifre olduğu konuşuladursun, Ferrante cephesinde yeni ve güzel haberler var: Elena Ferrante'nin ününü tüm dünyaya duyuran romanı Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım sahneye uyarlanıyor. Rose Theatre Kingston tarafından sahnelenecek oyunun prömiyeri 25 Şubat 2017'de gerçekleştirilecek.
Küçük Şeylerin Tanrısı adlı romanıyla 1997 yılında Booker Ödülü'nü kazanan Arundhati Roy 20 yıllık bir aranın ardından yeni romanını yayınlamaya hazırlanıyor. The Ministry of Utmost Happiness adını taşıyan romanın 2017'de yayınlanacağı Roy'un yayıncısı tarafından duyuruldu.
Ödüllerin daha çok yazarlara verilmesine alışığız. Fakat bu durum değişmek üzere, zira Londra'da bulunan G. Heywood Hill adlı kitabevi, bir okuruna hayatı boyunca her ay bir kitap göndermeyi vaat ediyor!
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...
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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.
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