Nâzım Hikmet şiirleri İş Sanat'ta

İş Sanat Kültür Merkezi'nin 10 yılı aşkın süredir düzenlediği şiir dinletilerinin bu ayki konuğu Nâzım Hikmet. "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan" başlığını taşıyan dinleti, Nâzım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserinin birinci ve ikinci cildinden derlenen kısımlardan oluşuyor.
Dinletide şairin mısralarına Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Hakan Gerçek, Bülent Emin Yarar ve Metin Belgin hayat verecek. Atilla Birkiye'nin derlediği gösteriyi sahneye Mehmet Birkiye uyarlamış. Dinleti Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğinde “tren atmosferi”nin imgesel olarak canlandırıldığı sahnede sergilenecek.
16 Ocak 2016, Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleştirilecek dinletiye katılım herkese açık ve ücretsiz.
Ayrıntılı bilgi için: İş Sanat
Yeni yorum gönder