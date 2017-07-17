Neil Patrick Harris'in çocuk kitabı yolda

Barney Stinson rolüyle yer aldığı How I Met Your Mother dizisiyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan ve son olarak bir edebiyat uyarlaması olan Talihsiz Serüvenler Dizisi'nde Kont Olaf rolüyle karşımıza çıkan Neil Patrick Harris bu kez bir çocuk kitabıyla adından söz ettireceğe benziyor.

Neil Patrick Harris'in How I Met Your Mother'da canlandırdığı Barney Stinson'ın sihir numaralarına duyduğu ilgi dizinin sıkı takipçilerinin malumudur. Ancak görünen o ki Neil Patrick Harris'in sihir tutkusu da ondan aşağı kalmıyor. Haliyle Neil Patrick Harris'in yayımlamaya hazırlandığı ilk çocuk kitabının da sihirbazlarla alakalı olması pek şaşırtıcı değil.

Öksüz bir sokak çocuğu olan Carter'ın önderliğindeki bir grup genç sihirbazın maceralarına odaklanan The Magic Misfits aynı zamanda bir serinin ilk kitabı. "The Magic Misfits beni çocukluğumdan beri heyecanlandırıyor," diyor Neil Patrick Harris ve ekliyor: "Umarım aynı durum bugünün genç okurları için de geçerlidir!"

The Magic Misfits 21 Kasım ayında raflarda yerini alacak. Kitabın Türkiye'de yayımlanıp yayımlanmayacağı ise henüz belirsiz.





Kaynak: EW