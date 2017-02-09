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    09-02-2017

						
Nermin Mollaoğlu Üstün Başarı Ödülleri'ne aday

						

							
							

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Ahmet Ümit, Ece Temelkuran, Ayfer Tunç, Hakan Günday gibi birçok ünlü yazarın haklarını yurt dışında temsil eden Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu, Londra Kitap Fuarı Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri'ne "Edebiyat Ajanı" dalında aday gösterildi.
 
2014 yılından beri Londra Kitap Fuarı kapsamında Britanya dışındaki yayıncılık dünyasından başarılı isimleri ödüllendirmek ve başarılarına görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen Londra Kitap Fuarı Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri'ne  bu yıl Edebiyat Ajanı dalında aday olan diğer isimler ise  İspanya’dan Anna-Soler Pont ve Fransa’dan Pierre Astier.
 
 
 
Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği’nin de (PA) desteğiyle düzenlenen Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri, son üç yıldır 16 kategoride sahiplerini buluyor. Ödül, aynı zamanda dünyanın en büyük kitap fuarlarından Londra Kitap Fuarı’nın farklı paydaşları bir araya getirme özelliğinden de faydalanarak, yayıncı, kitapçı, ajans ve çevirmenler gibi dünyanın her yerinden kitap endüstrisine katkıda bulunan isimleri kutlamayı hedefliyor.
 
Londra Kitap Fuarı Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri’nin kazananları 14 Mart’ta Londra’da düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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