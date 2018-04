Netflix'in Türkiye yapımı ilk dizisi bir edebiyat uyarlaması

Dijital yayın platformu Netflix, yakın dönemde hayata geçireceği projeleri tanıtmak üzere Roma’da özel bir tanıtım gecesi düzenledi. Bir süredir Almanya, İspanya, Danimarka gibi pek çok farklı ülkede orijinal yapımları hayata geçiren Netflix, Türkiye yapımı ilk dizisi için de kolları sıvamıştı.



Can Evrenol, Umut Aral gibi genç yönetmenlerin kamera arkasında olacağı, ülke sinemasının en önemli görüntü yönetmenlerinden Gökhan Tiryaki’nin de yer aldığı bu dizi projesi Roma’daki gecede tanıtılan yapımlar arasındaydı.



Koruyucu (The Protector) isimli proje, İpek Gökdel’in Kara Kalem adlı romanından uyarlanacak. Dizinin senaryosunu da bizzat İpek Gökdel kalame alacak. Gökdel’in romanı, yakın zamanda DEX yayınları tarafından yeniden basıldı.

Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş gibi oyuncuların dahil olduğu dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ı merkezine anlatan fantastik bir öyküye sahip.



Roma'daki "See What's Next" etkinliğinde La Casa de Papel, Suburra, Dark, Dogs of Berlin gibi iddialı Netflix dizileriyle birlikte tanıtılan Koruyucu’nun 2018 sonbaharında Netflix’te seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

Koruyucu'nun başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy (sağda) Roma'da,

La Casa de Papel'in "Profesör"ü Alvaro Morte ile birlikte