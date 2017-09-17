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    17-09-2017

						
The New York Times çoksatanlar listesinde manipülasyon!

						

							
							

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Geçtiğimiz ağustos ayında GeekNational Press adlı yayınevi tarafından yayımlanan ve kısa sürede New York Times'ın çoksatanlar listesine giren Handbook for Mortals adlı kitabın listenin birinci sırasındaki yerini manipülasyonlar neticesinde edindiği iddia ediliyor.
 
 
Lani Sarem imzalı Handbook for Mortals'ın ilk haftasında 5.000 adet satması birçok kişinin ilgisini çekti. Twitter üzerinde de tartışmalara sebep olan kitabın başarısının altından ise manipülasyon iddiaları çıktı. Zira The New York Times'ın çoksatanlar listesini oluştururken satış rakamlarından faydalandığı birçok kitabevi kendilerine telefon eden bir şahsın yaklaşan bir etkinlik için yüklü miktarda kitap siparişi verdiğini söylüyordu.
 
Bunun üzerine The New York Times araştırma başlattı ve yapılan araştırmalar neticesinde Handbook for Mortals liste başındaki yerini kaybetti. The New York Times yaptığı açıklamada "En son raporlama döngüsündeki tutarsızlıklara dair yapılan araştırmanına ardından Handbook for Mortals'ın bizim kriterlerimizi sağlamadığına karar verdik," açıklamasında bulundu.
 
Handbook for Mortals'ın yazarı Lani Sarem ise Publishers Weekly'ye yaptığı açıklamada "Bir kitabı duymadınız diye iyi olamayacağını düşünmek çok saçma. Hepimiz birbirimize karşı destekleyici olmalıyız," ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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