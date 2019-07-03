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    03-07-2019

						
Nietzsche vecizeleri tasarımla buluşursa 

						

							
							

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Ünlü filozof Friedrich Nietzsche’nin vecizelerinden esinlenerek gerçekleṣtirilen “Nietzsche Niṣleri: Düṣünceler, Duygularımızın Gölgesidir” sergisi Goethe-Institut İstanbul’da yarın açılıyor. T. Melih Görgün küratörlüğünde sanatçılar Semra Güler, Ceyda Kalyoncu, Gülce Nur Ertopuz’un eserlerinin yer aldığı enstalasyon çalışması enstitünün merdiven holündeki nişler üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu bölgeler ünlü filozof Friedrich Nietzsche’nin vecizelerinden esinlenerek, grafik yorumların sergi mekânına dönüştürülmüş. Tasarımla buluşan Nietzsche yorumları arasında şunlar yer alıyor: 
 
 “Düşünceler, duygularımızın gölgesidir, her zaman daha karanlık, daha boş ve daha sade.”
 (Nietzsche, Şen Bilim)
  
 “Kültürün, kültür araçlarını yok etme tehlikesi altında olduğu bir zamandayız”
 (Nietzsche, İnsanca, Pek İnsanca, Birinci Cilt. Dokuzuncu Bölüm “Kendisiyle Baş Başa Olan İnsan“)
  
 “Unutan iyileşir…”
 (Nietzsche, Aforizmalar) 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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