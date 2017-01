Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

New York'ta bulunan National Museum of Mathematics'in ardından Amerika Birleşik Devletleri bu kez de bir dilbilim müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Washington D.C'de bulunan tarihi Franklin School'un içinde konumlanacak olan müze Planet Word adını taşıyor. Projenin başında ise The New York Times yazarlarından Tom Friedman'ın eşi Ann B. Friedman bulunuyor.