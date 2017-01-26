Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
-->sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    26-01-2017

						
Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 11

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yılın yazarı etkinliklerinin 2017 yılı konuğu Orhan Kemal olacak. 2017 yılının Orhan Kemal'e adandığını açıklayan Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey “İçinde bulunduğumuz ortamın oluşturduğu tüm ayrışmalara, tüm gerginliklere ve tüm korkulara karşı sanat ilacını öneriyoruz. Yaşama tutunmak için, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerimize herkesi davet ediyorum” dedi.
 
 
2013 yılında Sabahattin Ali ile başladıkları yılın yazarı etkinliklerine Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi isimlerle devam eden ve 2017 yılını Orhan Kemal'e adayan Nilüfer Belediyesi yıl içinde düzenlenecek etkinlikleri bir basın toplantısıyla duyurdu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Bukle Erman, Orhan Kemal’in oğulları Nâzım Kemal Öğütçü ile Işık Öğütçü, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala ve proje danışmanı Atilla Birkiye katıldı. Yılın Yazarı etkinlikleriyle Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına önemli katkıda bulunduklarına inandıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sabahattin Ali ile başladığımız yolculuğa, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal ile devam ettik. Bu yıl da usta yazar Orhan Kemal’i, her yönüyle ele alarak anacağız” dedi.
 
 
Bursa’nın, kendi yaşamında ayrı bir yeri olduğunu belirten Orhan Kemal’in oğlu Nâzım Kemal Öğütçü de, “ Nâzım Hikmet ile babam Orhan Kemal’in aynı cezaevinin bir koğuşunda 3,5 yıl birlikte kalmaları. Bu süre, bir üniversite eğitimi gibi geçti. Nâzım Hikmet, 1944 yılında anneme ve babama yazmış olduğu bir mektupta ‘Başka kimseye söz vermediyesiniz, çocuğunuzun adını Nâzım koyar mısınız?’ diyor. Ben, bugün o ismi taşıyorum” derken Orhan Kemal’in 21 yıllık süreçte 58 eser bıraktığına vurgu yapan oğlu Işık Öğütçü de, babasının adının yaşatılması adına beklentisini dile getirdi. Orhan Kemal isminin, vefatından 44 yıl sonra ilk kez Çukurova Belediyesi tarafından bir kültür merkezine verildiğini ifade eden Işık Öğütçü, “Nilüfer Belediyesi, bir vefa örneği göstererek geleceğe daha mutlu bakmamızı sağlıyor. Kültür Bakanlığı’da 2002 yılında İstanbul Beyazıt’ta bulunan İl Halk Kütüphanesi’ne Orhan Kemal adını vermişti. Gönül, çok daha farklı şeyler olmasını ister. Bir üniversiteye Orhan Kemal adı verilmesi, çok arzu ettiğimiz bir şey. Hepimizin gurur duyacağı bir olay olur.  Orhan Kemal, halkın ta kendisi. Gönüllerde ve gelecekte de Orhan Kemal’in adının yer alması için herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.
 
 
2017 yılını, Türk edebiyatına ölümsüz eserler veren Orhan Kemal’e adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, yıl boyunca düzenleyeceği söyleşiler, okumalar, dinletiler, atölyeler, yarışmalar, sergiler ve sempozyumla büyük ustayı, toplumun tüm kesimleriyle  buluşturacak. 

Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy  Tersine Dünya'yı irdeleyen bir söyleşi gerçekleştirirken,  “Edebiyattan Sinemaya Orhan Kemal” konulu söyleşide de Orhan Kemal’in senaryo yazarlığı  mercek altına alınacak.  Hülya Soyşekerci de Türk edebiyatında iz bırakan kadın karakterler yaratan Orhan Kemal’in Bir Filiz Vardı romanını çözümleyerek Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın projesine katılan kadınlarla buluşacak.

Bir başka söyleşide de Semih Gümüş ve Ömer Türkeş, büyük ustanın Murtaza isimli romanı bağlamında bu ölümsüz karakteri derinlemesine ele alacak. 

Orhan Kemal Müzesi’ni kuran, Orhan Kemal hakkında birçok araştırma ve derleme yayınlayan oğlu Işık Öğütçü’nün konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi de Orhan Kemal’in bilinmeyen yönlerine ışık tutacak.

Şevval Sam,  Tilbe Saran, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar , Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin samimi atmosferinde öğrencilerle buluşarak Orhan Kemal’in hikâyelerini okuyacaklar.

2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında yıl boyunca drama, yazı, karikatür, resim ve okuma atölyeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca usta yazar Orhan Kemal’in romanı Cemile Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na konu edilecek. Orhan Kemal’in eşsiz öykücülüğü anısına da yurt çapında “2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Öykü Ödülü” yarışması da düzenlenecek.

Eserleriyle toplumsal hayatın gerçeklerini görünür kılan Orhan Kemal anısına, Nilüfer Belediyesi PTT işbirliğiyle kişisel pul ve zarf çıkaracak. 

2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumla sona erecek.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

						
New York'ta bulunan National Museum of Mathematics'in ardından Amerika Birleşik Devletleri bu kez de bir dilbilim müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Washington D.C'de bulunan tarihi Franklin School'un içinde konumlanacak olan müze Planet Word adını taşıyor. Projenin başında ise The New York Times yazarlarından Tom Friedman'ın eşi Ann B. Friedman bulunuyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Füruzan şimdi de İtalyancada

						
Füruzan'ın 1973 tarihli Gül Mevsimidir adlı novellası şimdi İtalyancada. Füruzan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında geçen, yarım kalmış bir aşk hikayesini konu edindiği bu novellası 1996 yılından bu yana Yapı Kredi Yayınları tarafından basılıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Mark Twain'in yeni bir hikayesi yayınlanıyor

						
Huckleberry Finn'in, Tom Sawyer'ın yaratıcısı Mark Twain'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir öyküsü ortaya çıkarıldı. Twain'in kendi çocuklarına anlatmak üzere birçok masal ve öykü kaleme aldığı bilinse de yeni keşfedilen The Purloining of Prince Oleomargarine dışındakiler ne yazık ki günümüze ulaşamadı.
 

						
					

					

					

										

					

						
Sevil Atasoy ve Rıza Kıraç yarın Salon İKSV'de

						
Salon İKSV ve Doğan Kitap işbirliğiyle düzenlenen yazar sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Sohbetlerin Ocak ayı konukları ise adli tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve polisiye yazarı Rıza Kıraç. 24 Ocak Salı günü saat 20:00'de başlayacak olan söyleşinin başlığı ise "Beni Katil Ettiniz."
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

					

				

				
				

					
Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

					

				

				
				

					
Füruzan şimdi de İtalyancada

					

				

								
				

					
Mark Twain'in yeni bir hikayesi yayınlanıyor

					

				

								
				

					
Sevil Atasoy ve Rıza Kıraç yarın Salon İKSV'de

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tolunay Bayram ile söyleşi:

“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.” 
 
Ece KARAAĞAÇ

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Sonsuza dek mutsuz: Masalların ardındaki gerçekler
						
					
					
				

																

						2 - Takipteyiz // Tanpınar Merkezi
						
					
					
				

																

						3 - BaşkaDünyalar // “Öteki”nin tercümesi
						
					
					
				

																

						4 - Füruzan şimdi de İtalyancada
						
					
					
				

																

						5 - A'dan Z'ye Hulki Aktunç
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap