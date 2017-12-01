Ninatta 2 Aralık'ta Süreyya Operası'nda

Ahmet Ümit'in Ninatta'nın Bileziği adlı romanından sahneye uyarlanan Ninatta operası, 2 Aralık Cumartesi gecesi Kadıköy Süreyya Operası'nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Ahmet Ümit'in librettosunu yazdığı Ninatta operasının bestecisi ise genç besteci Evrim Demirel. Ninatta, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Mehmet Ergüven yönetiminde opera sahnesine taşınıyor.
2 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan eserin öncesinde yazar Ahmet Ümit'in Ninatta'nın milattan önceki Anadolu uygarlıklarına ait destansı hikayesini ve hikayenin librettoya dönüşme sürecini anlatacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediyesi Tarih Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi (TESAK)’ta saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan söyleşi herkese açık ve ücretsiz.
Kaynak: İDOB, Gazete Kadıköy
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