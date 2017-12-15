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    15-12-2017

						
Nobel Ödüllü yazar 19 yayıncı tarafından reddedildi!

						

							
							

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1985 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Fransız yazar Claude Simon'un romanı tam 19 yayıncı tarafından reddedildi!
 
Claude Simon'un hayranı olan yazar ve ressam Serge Volle, adını açıklamak istemeyen bir yazar arkadaşıyla,  "Claude Simon günümüzde yaşasa ve yazsaydı, yazdıklarını yayımlatabilir miydi?" sorusundan yola çıkarak bir deney gerçekleştirdi ve yazarın 1962 tarihli Le Palace romanının ilk 50 sayfasını Claude Simon'un adını kullanmadan 19 farklı yayıncıya gönderdi.
 
 
(Fotoğraf: Herve Merliac/AP)
 
Serge Volle'nin ünlü bir yazar olan arkadaşı günümüzde hiçbir yayıncının Claude Simon'un romanını yayımlamaya yanaşmayacağı görüşündeydi. Serge Volle de onun bu iddiasını ilginç bir yöntemle test etmek istemişti. Serge Volle'nin romanın ilk 50 sayfasını gönderdiği 12 yayıncı başvuruyu reddederken 7 yayıncı ise cevap vermeye dahi lüzum görmedi!
 
Volle'nin başvurduğu yayınevlerinden birinin editörü kaleme aldığı ret gerekçesinde, "bitmek bilmez uzunluktaki cümlelerin okuru tümüyle kaybettiğini" belirtiyor, "romanın gerçek bir konusu ve iyi çizilmiş karakterleri olmadığını" da ekliyordu. Serge Volle ise söz konusu olumsuz yanıtların "kolay okunamayan ve çok satılmayan edebiyat eserlerini reddeden" günümüz yayıncılığının materyalist anlayışını ortaya koyduğu görüşünde.
 
Claude Simon, Fransa'da ortaya çıkan ve geleneksel anlamda konu, figür ve tutarlılığa önem vermeyen "Nouveau Roman" (Yeni Roman) akımının öncülerinden sayılıyor ve çoğunlukla sayfalarca süren cümleler içeren Les Géorgiques romanı ile tanınıyor. Fakat bu Simon'un ilk reddedilişi değil. Yazarın Les Géorgiques romanı da Fransa'da birçok yayıncı tarafından reddedildikten sonra, ancak 1981'de basılabilmiş ve bu romanın yayımlanmasından dört yıl sonra da yazar Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.
 
Türkçede de Tramvay adlı bir romanı bulunan Claude Simon 6 Temmuz 2005'te hayatını kaybetti.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian, Le Monde
 

 
						

						

						
						
												

							
							

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