Nuri Bilge Ceylan fotoğrafları Baksı Müzesi’nde

Yalnızca filmleriyle değil fotoğraflarıyla da sevdiğimiz yönetmen, senarist ve fotoğrafçı Nuri Bilge Ceylan, fotoğraflarıyla Baksı Müzesi’ne konuk oluyor. Dirimart’ın katkılarıyla gerçekleşen ve sanatçının 2003-2013 yılları arasında ürettiği fotoğraflarını bir araya getiren “Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” sergisi iki bölümden oluşuyor: “Babamın Dünyası” ve “Sinemaskop Türkiye”. Sergi 25 Ağustos tarihine dek Baksı Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.
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