Şair ve halkbilimci Oğuz Tansel doğumunun 100. yılı şerefine düzenlenen bir sempozyumla anılacak. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uyguluma ve Araştırma Merkezi ve ODTÜ Türk Dili Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik "Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu" başlığını taşıyor. Sempozyum 20-21 Ekim tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu'nda gerçekleşecek. Sempozyuma yurtdışından ve yurtiçinden farklı üniversitelerden katılan 37 araştırmacı iki gün boyunca Oğuz Tansel’in çeşitli yönleriyle ilgili bildirilerini sunacaklar. Oğuz Tansel’in çalışmaları halkbilim, edebiyat, felsefe ve dilbilim bağlamında ele alınacak.
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