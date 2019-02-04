Oktay Rifat’ın şiirinden tiyatroya: “Sen balık değilsin ki”

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın “Sen balık değilsin ki” adlı gösterisi 9 Şubat’ta Yapı Kredi Loca’da izleyicilerle buluşuyor. Oktay Rifat’ın “Ahmet” şiirinin temelini oluşturduğu “Sen balık değilsin ki”, 2010’da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul DansPlatform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda üretildi. Bugüne kadar 40’a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, cafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200’den fazla sahnelendi. Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösteri, her izlenişte farklı bir deneyim yaşatıyor. “Suyun yolunu kesersin, kum çuvalları dizersin, beton örersin; ama ne yapar ne eder, bi yerden bi çatlak bulur ve özgürce akmaya devam eder su. Bu eser suyun, yolculuğunu kendi yolculukları yapanların hikâyesidir.”
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