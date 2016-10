Ömür boyu kitap ödülü!

Ödüllerin daha çok yazarlara verilmesine alışığız. Fakat bu durum değişmek üzere, zira Londra'da bulunan G. Heywood Hill adlı kitabevi, bir okuruna hayatı boyunca her ay bir kitap göndermeyi vaat ediyor!

Bağımsız bir kitabevi olan G. Heywood Hill 80. kuruluş yıldönümlerini "The Library of a Lifetime" adını verdikleri bir ödülle kutlamaya hazırlanıyor. Fakat bu elbette bir para ödülü değil, bir kitabevinin ruhuna yaraşır biçimde kazanana her ay yeni yayımlanmış bir kitabı postalama sözü veriyor G. Heywood Hill, üstelik dünyanın neresinde olursanız olun!

Ödüle katılmak için yapmanız gerekense çok basit: Size en anlamlı gelen kitabı bildirmek! Fakat seçtiğiniz kitabın İngilizce yazılmış ya da İngilizceye çevrilmiş olmasına ve G. Heywood Hill'in kurulduğu yıl olan 1936'dan sonra yayımlanmış olmasına dikkat edin.

Kitabevinin müdürü Karin Scherer, bu ödülün kazananını ömür boyu sürecek, entelektüel bir maceraya sürükleyeceğini söylüyor ve ekliyor: "Dünyanın her yerindeki okurların bu ödülden haberi olmalı. Çünkü bu ödülü her kim kazanırsa bir daha hayatı boyunca kitap alması gerekmez!"

