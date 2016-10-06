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    06-10-2016

						
Ömür boyu kitap ödülü!

						

							
							

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Ödüllerin daha çok yazarlara verilmesine alışığız. Fakat bu durum değişmek üzere, zira Londra'da bulunan G. Heywood Hill adlı kitabevi, bir okuruna hayatı boyunca her ay bir kitap göndermeyi vaat ediyor!
 
Bağımsız bir kitabevi olan G. Heywood Hill 80. kuruluş yıldönümlerini "The Library of a Lifetime" adını verdikleri bir ödülle kutlamaya hazırlanıyor. Fakat bu elbette bir para ödülü değil, bir kitabevinin ruhuna yaraşır biçimde kazanana her ay yeni yayımlanmış bir kitabı postalama sözü veriyor G. Heywood Hill, üstelik dünyanın neresinde olursanız olun!
 
 
Ödüle katılmak için yapmanız gerekense çok basit: Size en anlamlı gelen kitabı bildirmek! Fakat seçtiğiniz kitabın İngilizce yazılmış ya da İngilizceye çevrilmiş olmasına ve G. Heywood Hill'in kurulduğu yıl olan 1936'dan sonra yayımlanmış olmasına dikkat edin.
 
Kitabevinin müdürü Karin Scherer, bu ödülün kazananını ömür boyu sürecek, entelektüel bir maceraya sürükleyeceğini söylüyor ve ekliyor: "Dünyanın her yerindeki okurların bu ödülden haberi olmalı. Çünkü bu ödülü her kim kazanırsa bir daha hayatı boyunca kitap alması gerekmez!"
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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