Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    12-05-2017

						
Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 4

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Bu yıl 46.'sı verilen Orhan Kemal Roman Armağanı'nın bu yılki sahibi Gürsel Korat oldu. Gürsel Korat bu ödülü 60 eser arasından seçilen Unutkan Ayna adlı romanıyla kazandı.
 
 
 
Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Çimen Günay Erkol, Handan İnci, Yiğit Bener ve Nazım K. Öğütçü’nün oluşturduğu 46. Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, yaptıkları basın açıklamasında "Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, tutuklu üyemiz Turhan Günay’ın yokluğunun acısını duyarak toplanmış, Turhan Günay’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dileyerek; Gürsel Korat’ın Unutkan Ayna romanını, 1.Dünya Savaşı yıllarının çatışmalı koşullarındaki bir Anadolu kentinde mülk bölüşümü, cinayetler ve yerel halkın siyasi otoriteyle ilişkisi gibi pek çok olayı ustaca bir kurguyla birleştirmesi, bu zor zamanlarda aşk, dostluk ve dayanışma gibi insani duyguları derinlikli bir şekilde işlemesi ve yaşadığımız döneme ilişkin uyarılar taşıması nedeniyle 2017 yılı, 46.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür,” dedi.
 
 
 
Ödül, 02 Haziran 2017 Cuma günü, İstanbul, Beyazıt’ta bulunan Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, Saat:10.30 da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreni sırasında Gürsel Korat'a takdim edilecek.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un

						
Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak adına Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle, bu yıl 63. kez düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın sahibi belli oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Sedat Girgin'den yeni sergi: Keçilerle Kaçarken

						
SabitFikir okurlarının yakından tanıdığı illüstratör Sedat Girgin, ikinci kişisel sergisi "Keçilerle Kaçarken" ile bugünden itibaren Galeri 77'de.
 
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Lom Creative'in Umberto Eco kapakları ödüle layık görüldü

						
Can Yayınları için tasarladığı kitap kapaklarıyla tanıdığımız Lom Creative, Umberto Eco'nun eserleri için tasarladığı kapaklarla Avrupa Tasarım Ödülleri'nde  EdAwards Silver ödülüne layık görüldü.
 
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Marslı'nın yazarından yeni bir kitap 

						
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ses getiren Marslı'nın yazarı Andy Wire, okurlarına müjdeyi verdi: Yeni kitap yolda!
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 

					

				

				
				

					
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un

					

				

				
				

					
Sedat Girgin'den yeni sergi: Keçilerle Kaçarken

					

				

								
				

					
Lom Creative'in Umberto Eco kapakları ödüle layık görüldü

					

				

								
				

					
Marslı'nın yazarından yeni bir kitap 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Kitap kurtları daha nazik ve anlayışlı
						
					
					
				

																

						2 - Niçin Okumalıyız? // Marcel Proust
						
					
					
				

																

						3 - Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 
						
					
					
				

																

						4 - Birbirine uzak hayatlar 
						
					
					
				

																

						5 - Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap