Orhan Kemal Roman Armağanı Sus Barbatus kitabının oldu

Faruk Duman, hep kitap etiketiyle yayımlanan, “Sus Barbatus!” adlı romanı ile 48. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi oldu. Seçici Kurul, Faruk Duman’ın romanını “1980 öncesi Türkiye’sinin Doğu bölgesinde ağır kış koşulları altında, ülkedeki siyasi gerginlik ve güvensizlik ortamını, bir köydeki farklı karakterler üzerinden başarılı şekilde anlatması, insani zaafların taşrada sıkışmış insan gerçekliğinin yanında insanın direnç gücünü de farklı bir dil ve üslupla dile getirmesi” nedeniyle ödüle değer gördüğünü açıkladı. Ödül töreni 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da Beyazıt Orhan Kemal Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.
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