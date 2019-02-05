Orhan Pamuk’un “balkon”undan…

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, yazar Orhan Pamuk’un Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’daki evinin balkonunda çektiği fotoğraflardan oluşan Orhan Pamuk Balkon Fotoğraflar sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide yazarın telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 8 bin 500 fotoğraftan seçilen 600 tanesi sergileniyor. Boğaz, Haliç, Marmara Denizi, adalar, dağlar, gemiler yoğun bir panoramik manzara oluşturuyor.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Garry Kasparov’dan satranç, Frank Gehry’den tasarım, Spike Lee’den yönetmenlik, Herbie Hancock’dan müzik dersleri almak ister misiniz? www.masterclass.com, kendi alanlarında dünyanın en önemli isimlerini bir araya getiren bir site. Buraya üye olarak ve belirli bir rakam ödeyerek bu kişilerin belirli bir konu dahilinde yayımladıkları videoları izleyebiliyorsunuz.
Korku-gerilim edebiyatının en çok satan yazarlarından Stephen King 2019’un Eylül ayında yayımlanacak ve şimdiden Amazon üzerinden ön satışının başladığı yeni romanı The Institute’ye dair ipuçları paylaştı.
Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi başlıyor.
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın “Sen balık değilsin ki” adlı gösterisi 9 Şubat’ta Yapı Kredi Loca’da izleyicilerle buluşuyor.
Yeni yorum gönder