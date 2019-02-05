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    05-02-2019

						
Orhan Pamuk’un “balkon”undan… 

						

							
							

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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, yazar Orhan Pamuk’un Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’daki evinin balkonunda çektiği fotoğraflardan oluşan Orhan Pamuk Balkon Fotoğraflar sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide yazarın telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 8 bin 500 fotoğraftan seçilen 600 tanesi sergileniyor. Boğaz, Haliç, Marmara Denizi, adalar, dağlar, gemiler yoğun bir panoramik manzara oluşturuyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
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