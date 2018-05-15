Orkestra eşliğinde Harry Potter izlemek

Pek çok hayranı Harry Potter filmlerini tekrar tekrar izlemek için özel bir vesileye ihtiyaç duymasa da, “Movies in Concert” serisi, akıl çelici projesiyle kapımızı çalıyor.



Büyük perdede film izleme ve konser deneyimlerini birleştiren bu proje, Harry Potter serisinin ikinci filmi Harry Potter ve Sırlar Odası ile devam ediyor.

19 ve 20 Mayıs’ta, iki gece üst üste Zorlu Performans Sanatları Merkezi ana tiyatroda gerçekleşecek orkestra performansı 18.30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecek. Orkestra İstanbul, filmin John Williams imzalı müziklerini canlı olarak icra edecek. Film ise, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.



2016'da başlayan ve 2018 yılında dünyanın farklı noktalarında 35 ayrı konseri kapsayan proje hakkında bilgi almak için: www.harrypotterinconcert.com