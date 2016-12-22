Orlando Katliamı'nda ölenlere adanan bir çizgi roman

Bilindiği üzere 12 Haziran'da Amerikan tarihinin en kanlı saldırılarından biri yaşanmış ve Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Çizgi roman sanatçısı ve senarist Marc Andreyko Facebook üzerinden saldırıda hayatını kaybedenleri anmak üzere bir çizgi roman projesi yapma teklifini öne sürdü. Sanatçının bu teklifi kısa sürede karşılığını buldu ve kısa sürede ortaya 144 sayfalık bir antoloji çıktı: Love Is Love.

(Yazan: Mark Millar, Çizen: Piotr Kowalski)

Çizgi romanın içindeki en ilginç işlerden biri de Harry Potter'la ilgili. Harry, Ron, Hermione ve Dumbledore'un bir gökkuşağı altında resmedildiği illüstrasyon DC Comics'in de yayıncılarından biri olan Jim Lee'ye ait. Çizgi roman 9.90 dolardan satışa çıkacak ve geliri saldırıda hayatını kaybedenlere destek olan Equality Florida adlı kuruluşa aktarılacak.

(Çizen: Jim Lee)

Kaynak: The New York Times