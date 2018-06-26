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    26-06-2018

						
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

						

							
							

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George Orwell'in doğum günü olan 25 Haziran'da, Briyanyalı yazarın "politik metinleri bir sanata dönüştürmek" şiarını takip ederek verilen Orwell Kitap Ödülü'nün bu yılki sahibi, Loki adıyla tanınan İskoçyalı rapçi Darren MCGarvey oldu. İşçi sınıfının ruh haline ve gündelik dertlerine odaklanan şarkılarıyla bilinen, yıllarca uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Loki'nin otobiyografik kitabı Poverty Safari adını taşıyor.
 
 
 
 
Guardian'ın haberine göre, Orwell jürisinin başkanı Andrew Adonis ödülü Loki'nin kitabına vermelerini şöyle açıkladı: "Orwell bugün yaşasa Poverty Safari'ye bayılırdı. Kitap, bir anı kitabı ile siyasi bir tartışma metninin karışımından oluşuyor ve Britanya'daki alt sınıfların öfkesini anlamak için çabalıyor."
 
 
 
 
1994'ten bu yana University College London tarafından düzenlenen Orwell Kitap Ödülü, Britanya'nın sosyal meselelerine odaklanan kitaplara veriliyor. Kitap kategorisi dışında, gazetecilik ve blog dallarında da ödüller sahiplerini buluyor.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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