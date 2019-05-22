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    22-05-2019

						
Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi

						

							
							

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Pera Müzesi, Türk resminin en çok tanınan yapıtlarından biri olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanatseverlerle yeniden, bu kez farklı bir platformda buluşturuyor. Muse VR tarafından gerçekleştirilen “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlıklı proje, bu nadide eserin 1906 yılının ilk aylarında, Osman Hamdi Bey’in çalışma odasında deneyimlenmesine olanak tanıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarından eserlerle zenginleştirilen ve dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan detaylarla örülen bu deneyim, sanatseverleri Osman Hamdi Bey’in çalışma odasına taşıyor. İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki kitaplardan resimlerine, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı bulurken, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da içine girebiliyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi

					

				

				
				

					
Nuri Bilge Ceylan fotoğrafları Baksı Müzesi’nde 

					

				

				
				

					
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Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak

						
						


												
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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